Tourisme : 1000 postes d’emplois à attribuer à Sousse

Le complexe de la jeunesse à Sousse accueille, ce mercredi 24 mai 2023, la rencontre régionale de l’emploi, dans le domaine du tourisme pour les demandeurs d’emploi inscrits dans les bureaux d’emploi, avec la participation de 25 établissements hôteliers qui proposent environ mille postes.

Selon le directeur régional de l’emploi au gouvernorat de Sousse, Zouhair Hamdi, il d’agit d’une rencontre directe entre les hôteliers et les demandeurs d’emploi de toutes les spécialités et les domaines. Les engagements varient entre durée déterminée et pour toute la saison touristique.

Pour sa part, le directeur du bureau d’emploi de la ville de Sousse, Nacef Boukadida, a reconnu qu’il existe des problèmes structurels dans le domaine du tourisme qui nécessitent une action rapide. Il a, dans ce sens, rappelé que le secteur emploie plus de 30% de la main d’œuvre dans la région.

Il a ajouté que la demande de personnel spécialisé dans le domaine touristique est forte en Tunisie et même ailleurs, comme en France ou au Canada. Aussi a-t-il appelé à une plus grande adaptation de la formation aux spécialités recherchées.