« Tous ces agissements sont prémédités », dit Fethi Nouri

Fermer les Vannes d’approvisionnement en produits de première nécessité est un crime. Déclarer la grève générale pour certaines régions et demander le développement et l’emploi immédiat est un acte délibéré

Tous les citoyens savent que les caisses de l’État sont vides et qu’il peine à trouver de quoi payer les salaires et assurer régulièrement ses autres dépenses de gestion

Tout le monde est au courant que nous sommes indésirables sur les marches financiers. Et difficilement bancale sur le marché intérieur. Donc tous ces agissements sont prémédités

Et des forces de nuisance se cachent derrière les actes de sabotage et blocage du train de vie normal de l’Etat Cette fois-ci on risque gros et le pays est dangereusement menacé dans sa stabilité sa solvabilité et surtout sa sécurité. Enfants de la patrie le jour de se dresser contre ces obscurantistes, populistes et quelques rescapés de gauchistes est arrivé. Sauvons notre patrie. C’est Fethi Nouri qui le dit !