Tous les hôpitaux concernés par la prise en charge des patients du Covid-19

« Tous les hôpitaux de la Tunisie sont désormais concernés par la prise en charge sanitaire des personnes contaminées par le Coronavirus, sans qu’elles soient obligées de se rendre aux établissements hospitaliers dans d’autres régions », a déclaré, vendredi, le membre du comité scientifique de lutte contre le Coronavirus, Habib Ghedira.

Dans une déclaration à la TAP, Ghedira a indiqué que la direction générale de la santé a adressé une correspondance à toutes les structures sanitaires, leur enjoignant de prendre en charge les cas porteurs du Coronavirus, soulignant que cette décision vient annuler les décisions précédentes concernant l’orientation des patients vers les structures de santé.

« L’application de cette décision nécessite la réhabilitation des circuits Covid-19 dans les hôpitaux publics et la mise à la disposition des personnes contaminées d’un espace spécialisé jusqu’à ce qu’elles soient soumises à des analyses de laboratoire », a fait savoir Ghedira, notant que « les patients atteints de coronavirus seront hébergés dans des hôpitaux en cas de détérioration de leur état de santé, de façon à ce qu’ils soient isolés ».

Il a souligné que tous les services hospitaliers sont appelés à prendre en charge les patients, expliquant que cette procédure, reflète l’abandon de la politique privilégiant l’attribution d’un hôpital spécifique aux patients du Covid-19, comme ce fut précédemment avec l’hôpital Abderrahmane Mami à l’Ariana, désigné pour accueillir uniquement les patients Coronavirus.

Le responsable a dans ce sens indiqué que les cas suspects seront orientés vers des circuits de Covid-19, puis hébergés dans une salle d’isolement sanitaire et soumis à des analyses de laboratoire.

Les personnes dont les tests s’avèrent négatifs, seront autorisées à partir, alors que les autres seront dirigées vers un hébergement hospitalier.

A noter qu’une séance de travail s’est tenue, vendredi, en présence du directeur général de la santé, Taher Guergueh, des directeurs généraux et des chefs des services d’urgence et de réanimation médicale des hôpitaux universitaires de la région du Grand Tunis, portant sur le suivi et la disponibilité des circuits Covid-19 au sein des ces établissements ainsi que sur la mise à disposition des services sanitaires de tous les patients qui s’y dirigent, dont les cas porteurs du Coronavirus.