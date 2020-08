Tozeur : 215 incendies enregistrés durant la première moitié de l’année en cours

Le nombre d’incendies enregistrés dans le gouvernorat de Tozeur, durant le premier semestre de l’année en cours, a remarquablement augmenté par rapport à la même période de 2019 passant de 163 à 215 incendies, a indiqué à l’agence TAP, le directeur régional de la protection civile par intérim, Younes Ajili.

Ajili a expliqué que la plupart des incendies ont été enregistrés durant les mois de mai et de juin et sont en majorité dus à des actes de malveillance; tels que les jets de mégots de cigarettes qui mettent le feu dans les barrières de feuilles de palmier sèches installées dans les oasis, et ce malgré les mesures de prévention et les campagnes de sensibilisation organisées par les services de la protection civile auprès des citoyens.

Le responsable a aussi fait remarquer que l’étroitesse des pistes dans les anciennes oasis entrave le passage des engins d’extinction d’incendie, assurant que le comité régional de lutte contre les catastrophes œuvre en collaboration avec les directions concernées à creuser des fosses dans les oasis pour limiter la propagation du feu en cas d’incendie.

Il a estimé que les meilleurs actes de prévention de incendies consistent à ne pas allumer le feu, à ne pas jeter les mégots de cigarettes ou touts objet combustible et à ne pas incinérer les déchets ménagers prés des oasis.

Le responsable a, en outre, indiqué qu’une série de réunions a été tenue et des comités locaux regroupant les différents intervenants ont été mis en place dans chaque délégation pour creuser les fosses, réhabiliter les pistes et éliminer les entraves au passage des engins de la protection civile.