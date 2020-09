Tozeur: Distribution de produits de désinfection et de protection

L’association « La Ruche de la citoyenneté active de Tozeur » a distribué, dans le cadre du projet « Protège » une quantité de gel hydroalcoolique et 750 combinaisons de protection au profit des 6 municipalités du gouvernorat de Tozeur, en plus de la municipalité d’El Hamma.

Dans une déclaration à l’agence TAP, lundi, la directrice des projets dans l’association, Saly Rais a fait savoir que cette intervention s’inscrit dans le cadre du programme « Protège » financé par le Fonds « Santé pour tous » de l’ambassade d’Allemagne.

Une quantité de bavettes et de produits de désinfection ont été distribués à 18 associations actives dans le gouvernorat, a ajouté la même source.

Le projet « Protège » a pour objectif, aussi, d’assister les petites entreprises installées dans le gouvernorat de Tozeur dans la production et l’exportation des bavettes et des combinaisons de protection au profit des agents municipaux et les citoyens de la région.

Dans ce contexte, 3 mille bavettes à multi-usages ont été confectionnées en plus de 750 combinaisons de protection par des entreprises installées dans la région. D’autres entreprises ont produit des produits de désinfection à l’instar du javel, du savon et du gel hydroalcoolique.