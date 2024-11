Tozeur : Forage de 5 puits pour renforcer les sources d’eau d’irrigation dans les oasis

Cinq projets de forage de puits ont été réalisés dans les délégations de Tozeur, El-Hamma du Jérid, Degache, Tamaghza et Nefta, dans le cadre du renforcement des sources d’eau d’irrigation dans les oasis.

Le chef de service des ressources hydrauliques au commissariat régional de l’agriculture, Nizar Saaoud a indiqué à l’Agence TAP que d’autres travaux relatifs au forage de trois puits sont programmés à Tozeur et Degache.

Il a ajouté que ces projets visent à combler le manque d’eau d’irrigation dans certaines oasis de la région en raison à la détérioration des puits anciens et la diminution des ressources en eau souterraine.

