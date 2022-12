Tozeur: Un taux de réservation de 100% dans les hôtels pour les vacances d’hiver

Les unités hôtelières dans le gouvernorat de Tozeur enregistreront un taux d’occupation d’environ 100% pendant les vacances scolaires d’hiver, selon les estimations du Commissariat régional au tourisme du Sud-ouest.

Le commissaire régional au tourisme, Yasser Souf a déclaré à cet effet que l’afflux de touristes dans la région contribuera à créer une dynamique économique directe et indirecte dans la région au profit de plusieurs activités telles que les véhicules de tourisme hippomobiles, les quads et les agences de voyage, la vente des dattes et des produits artisanaux.

De son côté, le président de la Fédération régionale des agences de voyages, Abdelfattah Mlik a souligné que la dynamique tant attendu et les bons taux de réservations n’occultent pas les difficultés rencontrées par l’activité touristique, notant le maintien de la fermeture de près d’une trentaine d’hôtels dans le gouvernorat, privant la région d’un grand nombre de touristes.

Pour sa part, le président de la Chambre des artisans, Mohamed Nasr a fait remarquer que la région gagnera à s’ouvrir sur le marché algérien en activant des conventions déjà conclues avec des agences de voyages algériennes, formulant l’espoir de voir une reprise de la ligne aérienne Paris-Tozeur pour drainer plus davantage de touristes européens.