Transfert de la circulation au niveau de l’échangeur en construction X3 Jardin d’El Menzah

Un transfert partiel de la circulation dans les deux deux sens (aller/retour) sera effectué lundi 14 février, au niveau de l’intersection située devant Monoprix et l’intersection entre la route menant au Centre des expositions Jardin d’El Menzah et X3, a fait savoir dimanche, le ministère de l’équipement et de l’habit.

Ainsi, les conducteurs qui sont en provenance ou ceux qui se dirigent vers cité Erafaha (Minihla), Jardin d’El Menzah et le centre ville, peuvent emprunter le passage souterrain menant à Monoprix et ce durant les trois prochains jours à partir de lundi 14 février 9 h00, a préciser le ministère.

Le transfert de la circulation s’inscrit dans le cadre de la poursuite des travaux de l’échangeur X3/X20.