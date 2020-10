Trump abandonne l’idée de « contrôler le coronavirus »

Il a abandonné, capitulé face à la pandémie liée au coronavirus. Joe Biden et sa colisitière Kamala Harris ont martelé ce message dimanche 25 octobre, à 9 jours de l’élection, s’engouffrant dans la brèche ouverte par les déclarations d’un proche de Donald Trump.

“Nous n’allons pas contrôler la pandémie, nous allons contrôler le fait qu’on puisse avoir des vaccins”, a déclaré dans la matinée Mark Meadows sur CNN. Le chef de cabinet de la Maison Blanche allumait ainsi une nouvelle controverse sur ce qui reste le point faible de Donald Trump dans sa conquête d’un second mandat.

“Ce n’était pas une erreur de Meadows”, a dénoncé le candidat démocrate Joe Biden dans un communiqué. “C’était un constat honnête de la stratégie du président Trump depuis le début de la crise: agiter le drapeau blanc de la défaite et espérer que si on l’ignore, le virus s’en ira. Ça n’a pas été le cas et ça ne se sera pas”, a-t-il tonné.