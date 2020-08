Trump annonce un « accord de paix historique » entre Israël et les Emirats arabes unis

Israël et les Émirats arabes unis ont signé sous l’égide des États-Unis un « accord de paix historique », a tweeté ce jeudi 13 août Donald Trump, permettant à ces deux pays de normaliser leurs relations.

Il s’agit d’une « percée spectaculaire », a commenté le président Donald Trump, qualifiant cette normalisation d’« accord de paix historique entre nos deux grands amis ».

Pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, il s’agit d’un « jour historique ». Le Hamas, mouvement islamiste palestinien, estime que cet accord « ne sert pas la cause palestinienne » et constitue un chèque en blanc » pour la poursuite de « l’occupation » dans les territoires palestiniens.

Après de longues discussions tripartites, qui se sont accélérées récemment, l’accord a été conclu jeudi par téléphone entre Donald Trump, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et le cheik Mohammed Bin Zayed, prince héritier d’Abou Dhabi, précise la présidence américaine.

La Maison blanche présente ces « accords d’Abraham » comme les premiers du genre conclus depuis celui scellé en 1994 entre Israël et la Jordanie.

Un communiqué commun des trois pays précise que leurs dirigeants ont « convenu de la normalisation complète des relations entre Israël et les Émirats arabes unis ».

« Cette avancée diplomatique historique va faire progresser la paix dans la région du Moyen-Orient et témoigne de la diplomatie audacieuse et de la vision des trois dirigeants ainsi que du courage des Émirats arabes unis et d’Israël pour tracer un nouveau chemin qui permettra de révéler l’énorme potentiel de la région », ajoute-t-il.

Des délégations israéliennes et des Émirats doivent se rencontrer dans les semaines à venir pour signer des accords bilatéraux portant sur l’investissement, le tourisme, des liaisons aériennes directes, la sécurité, les télécommunications et d’autres sujets, poursuit le communiqué.

Israël et les EAU devraient aussi échanger prochainement des ambassadeurs. Le communiqué précise aussi qu’Israël va « suspendre » la déclaration de souveraineté sur les zones de Cisjordanie évoquée dans le plan de paix présenté en janvier par Donald Trump.

L’accord pourrait aussi aboutir à améliorer l’accès des musulmans à la mosquée Al-Aksa dans la vieille ville de Jérusalem, ajoute la Maison blanche.

Sur Twitter, Donald Trump a écrit qu’il prévoyait de présider une cérémonie de signature de l’accord dans quelques semaines à Washington et ajouté espérer que d’autres accords similaires puissent être conclus au Moyen-Orient.