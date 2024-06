Trump avertit qu’une peine de prison pourrait être un « point de rupture » pour ses soutiens

L’ancien président américain Donald Trump, déclaré coupable par un jury new-yorkais cette semaine, a affirmé dans une interview diffusée dimanche qu’une peine de prison pourrait être « un point de rupture » pour ses soutiens.

Le candidat du Parti républicain à la présidentielle de novembre a averti sur Fox News qu’une peine de prison « serait compliquée pour le public à accepter. Vous savez, à un certain moment, il y a un point de rupture ».

Ces propos ont une résonance particulière dans un pays très divisé et encore marqué par l’attaque du Capitole le 6 janvier 2021, lorsque des partisans de Trump ont tenté d’empêcher la certification de la victoire électorale de son rival démocrate Joe Biden.

Ils interviennent aussi au moment où le magnat des affaires de 77 ans utilise une rhétorique toujours plus violente envers ses opposants.

L’élu démocrate Adam Schiff a affirmé qu’avec ses propos Donald Trump incitait, « clairement », « à la violence une fois son jugement connu ».

Mais « je ne pense pas que la population réponde à cet appel. J’espère que nous avons tiré les leçons de l’affreuse expérience du 6 janvier », a-t-il ajouté sur CNN.

Dans sa première réaction depuis le verdict, l’ancienne actrice de films X au cœur de l’affaire qui a valu à Donald Trump d’être reconnu coupable a appelé la justice à l’incarcérer.

« Mettez-le en prison », a lancé Stormy Daniels, 45 ans, sur le site du journal britannique Daily Mirror.

