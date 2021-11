Tunis: Deux victimes suite à une explosion de gaz dans un immeuble

Deux personnes sont décédées, mercredi matin, suite à une explosion de gaz survenue dans un immeuble situé dans la cité Avicenne au sud de la capitale tunisienne.

Il s’agit d’un homme âgé de 46 ans et d’un enfant âgé d’un an et demi a indiqué à l’agence TAP le porte parole de la protection civile le colonel major Moez Triaâ.

D’après la même source, l’incident survenu à 7h30 du matin résulte d’une fuite de gaz dans un immeuble composé d’un rez- de chaussée et deux étages.

L’explosion a causé l’effondrement des deux étages en plus des fissures dans le rez-de chaussée et dans les maisons avoisinantes, a-t-il souligné.

Une femme âgée de 43 et un jeune homme habitants l’immeuble ont été blessés a ajouté le responsable en précisant qu’ils ont été transférés au Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous.