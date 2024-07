Tunisair : 4 vols hebdomadaires sur Heathrow, 2 sur Gatwick

L’année dernière, l’aéroport de Londres Heathrow a repris le trône européen pour le plus grand nombre de passagers pour la première fois depuis 2019. Il a accueilli 79,2 millions de personnes, soit environ trois millions de plus que l’aéroport d’Istanbul, deuxième du classement.

Entre juillet et septembre 2024, Heathrow aura une moyenne de 685 départs quotidiens (le double dans les deux sens). Environ 80 compagnies aériennes opéreront sur plus de 300 itinéraires.

Alors que Tunisair dessert Heathrow depuis Tunis depuis des décennies, elle a ajouté Gatwick-Tunis en 2014. Dix ans plus tard, Gatwick-Tunis est desservi cinq fois par semaine, tandis que Heathrow-Tunis ne fonctionne qu’une fois par semaine en été – contre quatre fois par semaine avant le COVID et deux fois par semaine l’année dernière. Dans ce manège sans fin, Heathrow proposera quatre vols hebdomadaires cet hiver, tandis que Gatwick passera à deux, rapporte le site Simple Fly.

