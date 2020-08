Tunisair : Chute de 97% du nombre de passagers transportés durant le 2e trimestre 2020

Les indicateurs d’activités trimestriels de la compagnie aérienne Tunisair font état d’une chute de 97% du nombre de passagers toutes activités confondues, durant le deuxième trimestre 2020, par rapport à la même période de 2019, à cause de la crise du COVID 19.

Ces indicateurs publiés sur le site de la Bourse, affichent aussi une baisse des revenus du transport de 95%. Durant le deuxième trimestre de 2020, la compagnie a transporté environ 23 mille passagers, contre 864 mille passagers durant la même période de 2019.

Durant le premier semestre de 2020, le nombre des passagers transportés s’est établi à 580 mille, contre 1,6 million de passagers durant le premier semestre de 2019.

Le coefficient de remplissage s’est replié à 58,4% durant le 2ème trimestre de 2020, contre 74,1% durant la même période de 2019. La ponctualité de la flotte s’est établi à 46%, contre 41,8% durant le deuxième trimestre de 2019.

Les revenus du transport durant le 2ème trimestre de 2020 sont estimés à 19 millions de dinars, contre 416,189 MD durant la même période de 2019.

La compagnie a aussi enregistré une réduction de 22% des charges de personnel et une diminution conséquente des charges financières due au report de toutes les échéances bancaires (suite au Covid 19), durant le 2ème trimestre de 2020.

Elle a aussi connu une baisse de 97% des dépenses carburant avion suite à l’arrêt quasi-total de l’activité commerciale entre le 18 mars et le 26 juin 2020

Tunisair dispose d’une flotte de 28 avions (21 avions propriété de la compagnie, et 7 avions en leasing) et emploie 3510 personnes.