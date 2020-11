TUNISAIR maintiendra une fréquence quotidienne au départ de Tunis vers Paris Orly et assurera un programme optimisé sur la Province, a annoncé dans un communiqué la compagnie aérienne .Tunisair réajuste son programme au départ de la Tunisie vers la France sur tout le mois de novembre 2020, et ce, compte tenu de la dernière décision de reconfinement en France et des restrictions qui en découlent, a-t-elle précisé

