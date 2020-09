Tunisair : Nouvelles mesures destinées aux pays du voisinage

La compagnie nationale TUNISAIR a annoncé vendredi qu’une série de nouvelles mesures spécifiques sera activée prochainement soit dès l’ouverture des frontières de la Tunisie avec l’Algérie et la Libye, conformément aux directives des autorités tunisiennes et dans le cadre de la mise à jour du classement des pays des voyageurs vers la Tunisie en fonction du niveau de risque lié au nouveau coronavirus Covid-19, .

En ce qui concerne la France, l’Italie et Malte, les mesures actuellement en vigueur continueront à être mises en application, a précisé Tunisair dans un communiqué.

Les arrivants de ces pays devront présenter un test RT-PCR négatif, et se soumettre à l’auto-isolement dont la période varie entre 7 et 14 jours, selon les cas, tout en durcissant les opérations de contrôle effectuées par les organismes concernés.

Aussi, les protocoles sanitaires pour les voyages touristiques organisés restent en vigueur.