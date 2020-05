Tunisie : 98 porteurs du virus sur un total de 1048 cas confirmés

Le ministère de la santé a annoncé, dans un communiqué publié samedi 23 mai 2020, qu’en date du 22 mai 2020, 6 cas ont été testés positifs au coronavirus dont 2 nouveaux cas importés (à Tunis et à Sousse) parmi les personnes rapatriées et placées directement en confinement obligatoire ainsi que 4 déjà porteurs du virus et ce, sur un total de 1320 analyses effectuées (39 dans le cadre du suivi des anciens cas).

Ainsi le bilan est passé à 1048 cas confirmés sur un total de 46628 analyses effectuées depuis le début de la pandémie en mars dernier.

Le nombre de malades rétablis est passé à 903, 98 sont encore porteurs du virus et sont toujours en observation dont 3 seulement sont actuellement hospitalisés et 47 sont morts des suites de la COVID-19.

Voici la répartition des cas confirmés par gouvernorat :

Gouvernorat Nombre de cas confirmés Nombre de décès Nombre de cas rétablis Nombre de cas toujours porteurs du virus

Tunis 235 (+1 cas importé) 8 210 17

Ariana 99 5 91 3

Ben Arous 97 4 91 2

Manouba 40 5 31 4

Nabeul 15 1 14 0

Zaghouan 03 0 3 0

Bizerte 26 1 21 4

Béja 04 0 3 1

Jendouba 01 0 1 0

Le Kef 08 1 7 0

Siliana 04 0 4 0

Sousse 85(+1cas importé) 7 73 5

Monastir 41 0 40 1

Mahdia 19 2 16 1

Sfax 37 5 29 3

Kairouan 08 0 6 2

Kasserine 09 0 8 1

Sidi Bouzid 08 1 5 2

Gabès 23 0 20 3

Médenine 90 5 76 9

Tataouine 36 1 32 3

Gafsa 47 0 36 11

Tozeur 05 0 5 0

Kébili 108 1 81 26

Total 1048 47 903 98