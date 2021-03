Tunisie-Allemagne: Consolidation du système de la sécurité sanitaire

Une convention a été signée mardi entre le ministère de la santé et le ministère fédéral de coopération économique et du développement (Allemagne). Cette convention a pour objectif de réaliser un projet de coopération bilatérale visant la consolidation du système national de santé alimentaire et la protection de la santé du consommateur. Signée lors d’une conférence, cette convention vise la réalisation d’un projet d’une durée de 5 ans qui consiste en l’organisation de sessions de formation assurées par des experts allemands afin de renforcer les compétences humaines de l’instance nationale la sécurité des produits alimentaires en tant que instance de contrôle et l’agence nationale d’évaluation des dangers en tant que structure de contrôle référentiel contribuant à la prise de décisions sur des bases scientifiques.

Ce projet d’une valeur de 5 millions d’euros financé par le ministère allemand permettra la consolidation des compétences des experts tunisiens dans le domaine de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, a notamment indiqué Ines Fradi directrice générale par intérim de l’agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental (ANCSEP).

Le ministre de la santé Faouzi Mehdi a pour sa part, souligné l’importance de ce projet qui représente, a-t-il dit un cadre favorable à la concertation et l’échange des expériences. Une telle initiative permettra de concevoir des stratégies et des programmes de soutien des compétences afin d’accomplir les tâches selon les normes et les conventions internationales en rapport avec la sécurité sanitaire des aliments, a-t-il affirmé.

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a mis en relief à cette même occasion l’importance du projet sur le plan sanitaire. Un projet a-t-il noté qui garantira la sécurité alimentaire des produits consommés par le tunisien et aura également son impact sur le plan économique en incitant les sociétés à adopter les normes internationales et des approches développées dans le domaine de la sécurité alimentaire.