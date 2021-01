Tunisie-Allemagne : Développement de compétences en matière d’assurance qualité pour l’export

Dans le cadre du projet de coopération tuniso-allemande « Développement de compétences en matière d’assurance qualité pour l’export II» entre l’agence nationale de métrologie d’Allemagne (PTB) et le Ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines (MIEM) financé par le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ), un programme d’évaluation d’impact des potentielles mesures de politique publique est mis en place.

- Publicité-

Ce programme « Appui-Qualité-Export » vise à promouvoir l’importance de l’utilisation des prestations de l’infrastructure qualité sur l’export et l’innovation au niveau des petites et moyennes entreprises (PME) tunisiennes. Le groupe cible sont des PME qui exportent déjà ou ont l’intention d’exporter.

En effet, ce programme mettra en œuvre trois types d’activités :

1. Des séances d’information mettant l’accent sur l’importance de l’utilisation des services d’infrastructure qualité (IQ).

2. Des missions d’expertise pour conseiller les entreprises en termes d’assurance qualité.

3. Un cofinancement des services d’assurance qualité pour l’export.

Pour bénéficier d’une, deux voire trois des activités susmentionnées, les entreprises doivent adhérer au programme et enregistrer leur candidature au travers de cette plateforme. Un tirage au sort se fera ensuite sur la base des PME éligibles pour déterminer celles qui bénéficieront du programme.

Le tirage au sort garantira l’égalité des chances pour toutes les PME désireuses de participer.

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 1 décembre 2020.

Pour plus d’information veuillez consulter le site du programme https://appui-qualite-export.tn

Contact : [email protected]