Tunisie/Allemagne/Enérgies renouvelables: Appel à la fédération allemande des PME à participer aux projets de production de l’électricité en Tunisie à l’horizon 2035

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neyla Nouira Kanji a appelé les représentants de la fédération allemande des Petites et Moyennes Entreprises à participer aux projets de production d’électricité à partir des énergies renouvelables à l’horizon 2035. Une délégation de la fédération allemande des PME effectue actuellement une visite à Tunis (du 12 au 16 septembre 2022), pour examiner les perspectives de coopération et de partenariat économique tuniso-allemand.

Cette visite, selon un communiqué publié par le ministère de l’Industrie sur sa page officielle facebook, s’inscrit dans le cadre des efforts de la fédération allemande visant à prospecter les domaines de coopération et d’investissement en Tunisie, notamment, dans les domaines de l’industrie intelligente (4.0), le partenariat numérique, la transition électrique, l’efficacité énergétique, l’industrie des composants automobiles, l’infrastructure intelligente, les services liés à l’industrie, l’énergie renouvelable et autres. Kanji a souligné l’importance du rôle que joue la Fédération dans l’accompagnement des entreprises dans l’adhésion au système environnemental du secteur industriel et la réduction des émissions de carbone et des gaz à effets de serre.La Tunisie compte près de 260 entreprises allemandes opérant dans des secteurs divers, alors que le pays projette de lancer trois appels d’offres pour la construction de 2000 mégawatts d’énergies renouvelables, dans le cadre du système d’excellence, moyennant des investissements de 5 milliards de dinars.