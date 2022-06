Tunisie/Allemagne: Volonté de développer la coopération et l’investissement

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïd a exprimé au cours de sa rencontre, jeudi à Tunis, avec la délégation parlementaire de la commission de la coopération économique et du développement du Bundestag allemand, la disposition de ala Tunisie à développer la coopération financière et technique et l’investissement avec l’Allemagne.

Il a ajouté que cette coopération sera développée en fonction des opportunités disponibles et des avantages compétitifs dans des secteurs prometteurs; tels que les énergies renouvelables, les industries pharmaceutiques, la fabrication de composants automobiles, la recherche et l’innovation technologique et l’entrepreneuriat…,selon un communiqué du ministère de l’Economie.

La réunion, tenue en présence de l’Ambassadeur d’Allemagne à Tunis, a porté sur la coopération économique entre les deux pays et les opportunités de la developper des deux côtés.

De con côté, le président de la commission, Christophe Hoffman a souligné que cette visite vise à prendre connaissance des opportunités de renforcement de la coopération économique et l’examen des moyens permettant de soutenir la Tunisie compte tenu de la conjoncture internationale difficile.

Il a souligné que l’Allemagne et la Tunisie disposent de potentiels importants permettant d’instaurer un partenariat complémentaire et stratégique dans plusieurs domaines vitaux; tels que les énergies renouvelables, les industries manufacturières et la recherche scientifique, notamment dans le domaine agricole.

Hoffman a exprimé la volonté de la commission parlementaire allemande de pousser vers le renforcement de l’appui et de la coopération entre les deux pays pour établir un partenariat actif dans l’intérêt des deux pays.