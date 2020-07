Tunisie: Baisse des exportations agricoles et alimentaires

S’agissant des exportations des produits agricoles et alimentaires, elles ont enregistré dans l’ensemble une baisse, au cours des mois de mars et avril 2020 par rapport à 2019, malgré les exportations exceptionnelles de l’huile d’olive.

En effet, les valeurs des exportations entre janvier et mai 2020 de certains produits se sont inscrits en baisse, à l’instar des produits de la mer (-18,6%), des dattes (-12,6%) et des légumes (- 6,3%), et ce par rapport à la même période de l’année précédente. Cela a entraîné une réduction de 105 millions de dinars du total des exportations alimentaires enregistrées jusqu’en mai 2020.

La destination des exportations a également connu un changement notable. Le rythme des exportations est réduit vers les marchés traditionnels, en particulier le Maroc et les Etats-Unis (dattes), l’Italie (poissons) et Italie et France (légumes), par opposition il y a émergence de nouveaux marchés comme l’Indonésie et le Canada pour les dattes, le Japon pour les produits de la mer, et la Russie pour les légumes.

Quant aux importations de céréales, elles ont augmenté de 9,5% en 2020 comparé à 2019 et les prix à l’importation du blé tendre ont diminué de 12,6% et ceux de l’orge de 23,1%. Seuls les prix à l’importation du blé dur ont progressé de 6,1% entre 2019 et 2020.