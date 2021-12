Tunisie/BERD: Les mécanismes de coopération financière et d’appui technique en examen

La cheffe du gouvernement Najla Bouden, a examiné avec la directrice du bureau de la Banque Européenne de la Reconstruction et du Développement à Tunis (BERD), Nodira Mansurova, les moyens de coopération financière et d’appui technique dans le cadre d’un partenariat public/ privé

(PPP). Lors d’un entrettien tenu, mardi à la Kasbah, Bouden a évoqué les projets qui seront réalisés dans les domaines de l’énergie, de la télécommunication et de l’infrastructure de base dans le cadre d’un PPP, outre l’intervention de la banque dans le domaine du transport et la création des villes vertes (Green cities).La cheffe du gouvernement a mis l’accent sur les efforts déployés par la BERD pour appuyer le modèle de développement en Tunisie depuis 2012 et son rôle dans l’extension des domaines de la coopération et le partenariat entre les deux parties dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie, de l’appui financier et de la logistique à un certain nombre de PMEs, précise un communiqué publié, mardi soir, par la présidence du gouvernement.La BERD finance actuellement 47 projets en Tunisie, mobilisant 944 millions d’euros, dont 48% orientés vers le secteur privé, selon des données publiées par la Banque sur son site électronique.