Tunisie / Bulgarie: un protocole d’accord pour renforcer le partenariat économique

Un protocole d’accord visant à renforcer les relations économiques et commerciales entre la Tunisie et la Bulgarie a été signé, lundi, à Sofia (capitale de la Bulgarie) par la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie International (Conect International) et la chambre bulgare du commerce et de l’industrie.

L’accord a été signé par le président de la Conect International, Foued Gueddiche et le président de la chambre bulgare, Simeonov Tsvetan, et ce, dans le cadre d’une mission économiqur restreinte organisée par la Conect à Sofia.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Gueddiche a indiqué que le deux parties oeuvreront, en vertu de cet accord, à promouvoir l’image de leurs pays respectifs à l’étranger, à booster les activités commerciales de leurs entreprises et à renforcer leur compétitivité, et ce, dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant.

La partie bulgare s’engage à partager les expertises, à transférer les technologies, à renforcer l’investissement et le partenariat logistique notamment dans les secteurs des Petites et moyennes entreprises, du commerce et du tourisme.

Dans ce contexte, un conseil d’affaires tuniso-bulgare rassemblant des représentants de la Conect et de la chambre bulgare sera créé. Il aura pour mission d’évaluer la mise en oeuvre de dispositions de cet accord.