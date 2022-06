Tunisie –FMI: Bouden présente la démarche gouvernementale en matière de réformes

La Cheffe du gouvernement Najla Bouden a présenté, mardi, lors de sa rencontre avec le Directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international (FMI), Jihad Azour, la démarche du gouvernement dans le domaine des réformes à moyen et à court termes, ainsi que les mesures de court terme.

Selon un communiqué publié, mardi, par la Présidence du gouvernement, Bouden a souligné l’importance de la dimension participative adoptée par le gouvernement en vue de garantir la bonne exécution des réformes.

Elle a passé en revue les axes du programme de stabilité économique et financière, ainsi que des nouvelles stratégies sectorielles visant à développer la structure économique et à booster l’initiative, en vue de créer des emplois pour les diplômés du supérieur.

Pour sa part, Azour a mis l’accent sur la solidité des relations de coopération entre la Tunisie et le FMI et l’importance des consultations entre les deux parties.

- Publicité-