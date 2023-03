Tunisie-France: Le ministre du Tourisme s’entretient avec le président du SETO

Les moyens de promouvoir la destination Tunisie en France a été au cœur d’un entretien, en visioconférence, jeudi, entre le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, et le président du Syndicat des entreprises du Tour-Operating françaises (SETO), René-Marc Chikli.

« Les ventes sur la Tunisie connaissent une importante tendance haussière, au cours de cette période. Il est probable que celles-ci dépasseront, en 2023, les chiffres de 2019, année durant laquelle, 800 000 français ont visité la Tunisie », a souligné le responsable français, lors de cette entrevue à laquelle a participé le secrétaire général du SETO, Jürgen Bachmann.

La Tunisie continue d’être une destination importante pour les Français, a-t-il encore déclaré, compte tenu des relations solides qui unissent les deux pays, de la proximité géographique, du renforcement des liaisons aériennes entre les aéroports des deux pays et aussi de la diversité et de la richesse de l’offre touristique tunisienne pendant, que ce soit en été ou en hiver.

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine a pour sa part fait état de la prédisposition des différents établissements touristiques à recevoir des touristes étrangers de différents pays du monde, notamment des français, premier marché émetteur pour le tourisme tunisien, en Europe.

Le ministre a rappelé, à cet effet, que la Tunisie a été classée, en 2022, quatrième destination touristique préférée des touristes français.

