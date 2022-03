Tunisie-Japon: Les préparatifs pour la « TICAD-8 » au cœur d’une visiorencontre entre les ministres tunisien et japonais des AE

Othman Jarandi, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a évoqué, dimanche, lors d’une rencontre en ligne avec son homologue japonais, Yoshimasa Hayashi, les préparatifs engagés par la Tunisie pour la tenue, en août prochain à Tunis, de la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD-8).

Jarandi a affirmé à cet effet que le pays (la Tunisie) est tout à fait prêt à abriter cette manifestation d’envergure et que l’Etat a mis tous les moyens à disposition pour garantir son succès.

Les deux ministres ont évoqué, selon un communiqué du ministère des AE, la réunion ministérielle préparatoire, tenue les 26 et 27 mars 2022, sur les défis de développement économiques en Afrique, les questions de la paix et la sécurité dans le monde et les répercussions de la pandémie du Covid-19 sur les économies africaines.

Jarandi et Hayashi sont d’accord pour poursuivre les concertations concernant ces questions avant la tenue, les 27 et 28 aout 2022, de la TICAD-8.

Le ministre japonais, cité par la même source, s’est félicité des efforts déployés par la Tunisie et de sa coordination continue avec les autorités japonaises et les partenaires et co-organisateurs de ce conclave.

Les deux ministres japonais et tunisiens ont souligné, par ailleurs la nécessité de développer le cadre règlementaire bilatéral pour promouvoir davantage les investissements japonais en Tunisie et augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays.

Evoquant le conflit russo-ukrainien et ses répercussions sur la paix et la sécurité dans le monde, les deux ministres ont souligné la nécessité de trouver des solutions dans le cadre des mécanismes onusiens, de poursuivre les négociations et de s’inspirer des expertises des deux pays que ce soit en tant que membres non permanents au Conseil mondial de Sécurité où dans le cadre du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union Africaine, dont la Tunisie est membre ou dans le cadre d’autres assises internationales.