Tunisie-Japon: Volonté commune d’élargir la coopération bilatérale

La secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Salma Ennaifar, s’est entretenu, mercredi, avec l’ambassadeur du Japon à Tunis, Shinsuke Shimizu.

Lors de l’entretien, la secrétaire d’Etat a souligné la volonté de la Tunisie de développer et de diversifier la coopération avec le Japon, notamment dans les domaines d’intérêt commun à l’instar des secteurs de la santé, de l’industrie, de l’enseignement supérieur, de la technologie et du tourisme.

Elle s’est, dans ce sens, félicité de « l’excellent niveau atteint par le processus de coopération » entre les deux pays, indique le département des Affaires étrangères.

La secrétaire d’Etat a, à cette occasion, salué le soutien constant accordé par le Japon à la Tunisie dans ses efforts entrepris pour relever les défis conjoncturels, au niveau économique et social, et pour lutter contre les répercussions de la pandémie du Covid-19.

De son côté, l’ambassadeur du Japon a réitéré la détermination de son pays à soutenir la Tunisie et à l’aider à relever les défis de l’étape, réaffirmant la disposition de son pays d’élargir la coopération et le partenariat avec la Tunisie dans les différents domaines.