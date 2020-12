Tunisie: Les examens du 1er trimestre sans surveillants

Le directeur général de l’enseignement de base et secondaire au ministère de l’Education nationale, Hatem Amara, a réagi à la grève des surveillants et surveillants généraux et leur décision de boycotter les examens du premier trimestre.

Il a déclaré qu’il était impossible de suspendre les examens ayant commencé aujourd’hui, 14 décembre 2020, plusieurs surveillants ont fait valoir l’intérêt des élèves et ont décidé de superviser les examens.

Il a par ailleurs appelé les grévistes à reporter leur mouvement de protestation jusqu’à après les examens soulignant que leurs revendications étaient légitimes, rapporte Mosaique fm.

