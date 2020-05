Tunisie-PNUD : Volonté de diversifier la coopération dans le domaine des droits économiques et sociaux

Le ministre des droits de l’Homme, des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile Ayachi Hammami a exprimé, mercredi, la volonté du ministère de renforcer la coopération avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), en Tunisie, afin qu’elle englobe d’autres domaines liés au secteur des droits économiques et sociaux des citoyens et des migrants dont le nombre augmente nettement, étant donné que la Tunisie est une zone de transit.

Lors d’un entretien avec le représentant résident du PNUD Steve Utterwulghe, Hammami a exprimé ses remerciements à l’organisation onusienne pour la fourniture de moyens de protection au profit des volontaires du projet ‘’Jesr » visant à aider les catégories marginalisées affectées par l’épidémie Covid-19.

Pour sa part, le représentant résident du PNUD a évoqué les divers domaines de coopération avec la Tunisie, depuis 2011, dans le domaine de la transition démocratique et de la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme.

Lors de cet entretien, il a été convenu de poursuivre la mise en œuvre du projet d’appui à la société civile dans sa contribution à l’Agenda 2030 pour le développement durable, signé en août 2019.