Tunisie: Réunion du Conseil de Gouvernance du Programme des Ponts du Commerce Arabo-Africains

Le ministre de l’Economie, des Finances et du soutien à l’Investissement, Ali Kooli a affirmé, mercredi, l’engagement de la Tunisie à réunir toutes les conditions favorables à la tenue de la 3ème réunion du Conseil de Gouvernance du Programme des Ponts du Commerce Arabo-Africains (AATB), piloté par la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), qui aura lieu en Tunisie, début 2021.

Lors d’une réunion virtuelle avec le directeur exécutif de l’ITFC, Hani Salem Sonbol, le ministre a exprimé la disposition de la Tunisie à soutenir la mise en œuvre de ce programme lancé en 2017, dans l’objectif de stimuler les flux commerciaux entre les régions arabe et africaine.

Kooli a, par ailleurs, souligné l’importance du soutien accordé par l’ITFC à la Tunisie, exprimant la nécessité de développer et de diversifier davantage la coopération entre les deux parties.

De son côté, le directeur exécutif de l’ITFC a réitéré l’engagement de son institution, à soutenir le développement en Tunisie à travers le renforcement des capacités des différentes institutions nationales, notamment face aux défis croissants liés aux répercussions de la pandémie de COVID-19.

A cette occasion, une convention de prime a été signée entre les deux parties pour la création d’un centre de formation au sein du Centre National des Technologies en Education relevant du ministère de l’Education, dans l’objectif de former près de 2000 enseignants et inspecteurs à l’utilisation des nouvelles technologie dans le domaine de l’enseignement à distance.

