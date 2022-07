Création du conseil des pairs pour l’égalité hommes-femmes

Un conseil ministériel, tenu jeudi, sous la présidence de la cheffe du gouvernement Najla Bouden, a adopté une série de décrets lois et décrets présidentiels dont notamment le décret relatif à l’amendement du décret portant création du conseil des pairs pour l’égalité des chances Hommes- femmes et le décret relatif à l’amendement du décret fixant les programmes du fonds national de l’emploi.

Selon un communiqué publié par la présidence du gouvernement, le conseil ministériel a adopté le projet du décret présidentiel sur l’amendement du projet de décret gouvernemental 626 pour l’année 2016 en date du 25 mai 2016 portant création du conseil des pairs pour l’égalité des chances Hommes- Femmes.

Le conseil des pairs pour l’égalité des chances Hommes- Femmes œuvre à intégrer l’approche genre dans la planification, la programmation et l’évaluation et le budget de lutte contre toutes les formes de discrimination entre l’homme et la femme et à assurer l’égalité dans les droits et les obligations.

Le conseil des ministres a aussi adopté le projet de décret présidentiel portant amendement du Décret gouvernemental n°2019- 542 du 28 mai 2019 fixant les programmes du fonds national de l’emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice.

Le fonds national de l’emploi comprend plusieurs programmes, dont notamment le programme du contrat d’initiation à la vie professionnelle, le programme du contrat Al Karama, le programme du contrat du service civil, le programme « Forsti » et le programme d’appui aux promoteurs des petites entreprises.