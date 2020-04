Tunisiens bloqués à l’étranger, au centre de la réunion de la Commission nationale de lutte contre le coronavirus

La situation des tunisiens bloqués à l’étranger et l’examen des moyens d’assurer leur retour en Tunisie puis leur confinement obligatoire tels sont les principaux sujets évoqués lors de la réunion périodique de la commission nationale de lutte contre le coronavirus, tenue, lundi 21 avril 2020, à Dar Dhiafa Carthage.

Tenue sous la présidence du chef du Gouvernement, Elyes Fakhfakh, la réunion a porté sur la situation sécuritaire dans le pays, le degré de respect des restrictions du couvre feu et les conditions d’un confinement total et obligatoire.

Les participants à cette réunion ont passé en revue les résultats de la dernière réunion du Conseil de sécurité nationale et les moyens de mettre en œuvre ses décisions, en particulier, la prolongation du confinement globale et la préparation du dé-confinement progressif.

La commission nationale de lutte contre le coronavirus a examiné, en outre, la situation sociale dans pays et l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures sociales particulièrement celles relatives à la prise en charge des personnes défavorisées.

La réunion a également, porté sur un certain nombre de décisions relatives à l’accompagnement des entreprises ayant souffert de l’arrêt de certaines activités économiques.

A cette occasion, elle a examiné l’état d’avancement de l’approvisionnement du marché en produits de base et les préparatifs pour Ramadan,et le renforcement du contrôle des circuits de distribution pour lutter contre la hausse des prix.