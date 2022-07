Turbulences météorologiques sur la majorité des plages tunisiennes : le MI appelle à la plus grande prudence

Le ministère de l’Intérieur appelle les estivants, à la plus grande prudence, notamment sur les cotes est de la capitale ainsi que les côtes de Bizerte et Tabarka. Le département recommande la baignade dans des plages gardées par des maitres-nageurs.

Dans un communiqué publié dimanche, le ministère met en garde contre l’existence de turbulences météorologiques sur la majorité des plages tunisiennes et conseille les baigneurs de respecter les consignes de sécurité et de se diriger, en cas de besoin, vers le plus proche poste de police ou unité de protection civile.

En cas d’urgence, contacter les unités de la Garde nationale aux numéros 71 960 660 et le 71 460 060 ou composer le 193 et 194 pour joindre les districts de la Garde nationale au niveau régional.

Il est possible, aussi de contacter la protection civile au numéro 198 ou la police secours au 197.