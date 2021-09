UBCI sous contrôles, fiscal et social, mais reste bénéficiaire

Les états financiers intermédiaires de l’UBCI, l’ancienne filiale tunisienne de la française BNP Paribas, devenue sous contrôle du groupe La Carte des Doghri, , faisaient apparaître au 30 juin 2021 des capitaux propres positifs de 421, 769 MDT, y compris un résultat bénéficiaire de 12, 178 MDT. Le changement de propriétaire, ne semble ainsi pas impacté outre mesure les performances de la banque. Le total produits d’exploitation était ainsi en légère hausse d’un peu plus de 2 MDT et le PNB en hausse aussi de plus de 8 MDT. Nécessités de dotations aux provisions, et hausse de 7 MDT des charges salariales obligent, le résultat d’exploitation baisse mais reste positif, et le résultat nt s’en tire assez bien.

Reste à noter, comme l’ont fait les commissaires aux comptes, qui la banque a aussi accusé réception en date du 29 janvier 2021 d’un avis de vérification fiscale approfondie portant sur les différents impôts, droits et taxes au titre de la période allant de 2017 à 2019. Une vérification fiscale, somme toute normale après un changement de propriétaire, et presque routinière, chaque quatre exercices, comme presque pour toutes les banques de la place.

Comme aussi pour plusieurs entreprises et banques cotées, l’UBCI a aussi enregistré la réception, en date du 1er juin 2021, d’un avis de vérification sociale au titre de la période allant de 2018 à 2020. Jusqu’à la date du présent rapport, les travaux de vérification fiscale et sociale ne sont pas encore clôturés, et il n’est donc pas possible d’évaluer l’éventuel impact financier lié à ces contrôles.