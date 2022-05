UE: Consultation publique sur le programme « NEXT MED »

‘Union européenne (UE) a lancé une consultation publique portant sur le document de programme de coopération transnationale Interreg « NEXT MED » qui cible un nombre de pays. Le texte du programme, développé au cours des deux dernières années, a été récemment approuvé par les représentants nationaux des 15 pays participants dont la Tunisie, l’Algérie, l’Egypte, l’Espagne, la France, la Grèce et la Turquie…

Le Programme NEXT MED poursuivra son appui à la coopération euro-méditerranéenne pendant la période 2021-2027 dans le cadre de la politique de cohésion de l’Union européenne et de son instrument spécifique « Interreg » qui soutient la coopération territoriale européenne entre régions et pays.

Par rapport aux deux périodes de programmation précédentes, Interreg NEXT MED étend sa dimension territoriale et financière pour couvrir 15 pays avec un budget accru de 244 millions d’euros provenant du Fonds européen de développement régional (FEDER), de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) et de l’instrument de préadhésion (IPA).

Interreg NEXT MED vise à contribuer à un développement intelligent, durable et équitable pour tous à travers le bassin méditerranéen en soutenant une coopération et une gouvernance multi-niveaux équilibrées, durables et de grande envergure.

La mission du programme est de financer des projets de coopération pour répondre à des besoins communs en matière de défis socio-économiques, environnementaux et de gouvernance au niveau méditerranéen.

Il cible plusieurs domaines liés aux technologies avancées, la compétitivité des PME et la création d’emplois, outre l’efficacité énergétique, la gestion durable de l’eau, l’adaptation au changement climatique, la transition vers une économie circulaire et assurant une utilisation efficiente des ressources, l’éducation et la formation, les soins de santé, etc.