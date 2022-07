Céréaliculture: l’UE disposée à soutenir la Tunisie dans le cadre de l’initiative FARM

Une délégation de l’Union européenne a exprimé mardi, à Tunis, la disposition de l’UE à continuer à soutenir la Tunisie pour la réalisation de ses objectifs dans le secteur de la céréaliculture à moyen et court termes, et à garantir la réussite de l’initiative européenne FARM (Food and Agriculture Resilience Mission ), laquelle porte sur une facilité régionale pour la résilience alimentaire et agricole destinée aux partenaires du voisinage sud de l’Union.

Selon un communiqué du ministère de l’Agriculutre des ressources hydrauliques et de la pêche publiée sur sa page facebook, la délégation européenne, dirigée par M. Tom Ashwandan, directeur de la coopération à la délégation européenne en Tunisie, s’est exprimée à l’occasion de sa rencontre avec le ministre de l’agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche Mahmoud Elyes Hamza .

Le débat a porté sur l’initiative européenne FARM, les priorités du ministère et ses stratégies en matière de consolidation de la céréaliculture, de l’augmentation de sa rentabilité, et de financement de la saison des grandes cultures ainsi que sur les moyyens de réduire les couts de production.

L’initiaitive FARM, est une initiative européenne dotée de 225 millions d’euros (environ 700 millions de dinars). Elle vise à soutenir la sécurité alimentaire et la résilience dans les pays du voisinage Sud de l’UE et de de prévenir « les effets désastreux, pour la sécurité alimentaire mondiale, de la guerre menée par la Russie en Ukraine ». D’après le site de l’Union, l’enveloppe destinée à la Tunisie est de l’ordre de 20 millions d’euros soit environ 62 millions de dinars.