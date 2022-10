Lancement en Tunisie du projet Plastic Busters CAP financé par l’UE 

Plastic Busters CAP, un nouveau projet méditerranéen qui suit les traces de COMMON (COastal Management and MOnitoring Network for tackling marine litter in the Mediterranean Sea) pour consolider les efforts visant à réduire la pollution plastique en Méditerranée, sera officiellement lancé en Tunisie, à Bizerte, lors de la deuxième réunion du comité directeur le 1er novembre.

Ce projet européen s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Plastic Busters » de l’Union pour la Méditerranée (UpM) et du Réseau de solutions pour le développement durable en Méditerranée (SDSN MED), dirigé par l’Université de Sienne (Italie), avec un budget de 1,1 million d’euros et cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du programme ENI CBC Med du 13 novembre 2021, au 12 novembre 2023.

Parmi les résultats attendus du projet figurent 4 formations techniques sur le suivi et l’évaluation des déchets marins, 1 cours en ligne sur le suivi et l’évaluation des déchets marins, 4 campagnes pilotes de suivi et d’évaluation des déchets marins, 1 feuille de route sur les priorités politiques en matière de déchets marins, 1 réseau de villes côtières pour une Méditerranée sans déchets.