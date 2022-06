UE: Deux pilotes de l’industrie textile vont être lancés dans le cadre du projet SwitchMed

Dans le cadre du projet régional SwitchMed/MED TEST III financé par l’UE, l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) travaille actuellement avec les parties prenantes de l’industrie tunisienne du textile et de l’habillement pour démontrer les pratiques qui peuvent conduire à une meilleure gestion des produits chimiques dans la production et développer une chaîne de valeur locale pour le recyclage des déchets textiles post-industriels.

Le 28 juin, l’ONUDI organisera un séminaire à Monastir pour informer les entreprises locales sur les aspects environnementaux et les avantages économiques de l’approvisionnement en fibres textiles à partir de « déchets » textiles post-industriels.

Avec des experts internationaux de Blumine, Reverse Resources, des marques internationales et la Fédération tunisienne du textile et de l’habillement (FTTH), l’ONUDI présentera des stratégies, des résultats d’études et deux nouveaux projets pilotes qui, jusqu’en 2023, démontreront le potentiel de recyclage des déchets de coupe et de tricotage postindustriels en Tunisie.