UE-Tunisie : Lancement du Guide de bonnes pratiques pour la réutilisation

Les meilleurs exemples de pratiques de réutilisation développées dans les municipalités du bassin méditerranéen sont désormais disponibles dans un guide publié par REUSEMED. Un total de quinze bonnes pratiques identifiées par des entités des quatre pays impliqués dans le projet (Italie, Jordanie, Tunisie et Espagne) sont maintenant disponibles.

La publication du guide poursuit l’un des principaux objectifs du projet REUSEMED : la promotion générale de la culture de la réutilisation à partir du niveau municipal et la diffusion de bonnes pratiques qui peuvent servir d’exemple au secteur et au grand public pour aider au développement futur des activités dans ce domaine.

Les bonnes pratiques sélectionnées illustrent la réutilisation ou la préparation de projets de réutilisation impliquant une collaboration public-privé. Elles ont été choisies en raison de leur adéquation à chaque municipalité en fonction de ses caractéristiques (nombre d’habitants, culture, climat, typologie de traitement des déchets, etc.), parmi tous les projets analysés.

REUSEMED propose de créer des réseaux municipaux basés sur des circuits de réutilisation des appareils électroménagers, des meubles, des livres, des vêtements, des déchets d’équipements électriques et électroniques et des aliments. Pour mettre en place ces réseaux, 4 villes d’Espagne, d’Italie, de Jordanie et de Tunisie vont concevoir et tester des installations de compostage, des points de collecte de nourriture sur les marchés, des centres de réparation et de réutilisation, des coins de réutilisation dans les magasins et des cafés.