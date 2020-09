UIB : Solide et résiliente, malgré le déficit de mi-parcours

Les états financiers intermédiaires de l’Union Internationale de Banques « UIB », arrêtés au 30 juin 2020, font apparaître des capitaux propres positifs de 582,365 MDT y compris un résultat déficitaire de 41,182 MDT. A ce petit incident de route, indépendant de la volonté de la banque il faut le dire, il y a explication.

72,543 MDT en dotation de provision

Le PNB de la banque était en effet en baisse de 83,856 MDT, notamment dans la rubrique Intérêts et revenus assimilés qui a baissé, à elle seule, de 72,543 MDT. On y ajoute les 49,764 MDT en dotations aux provisions qui étaient en hausse de 32,4 MDT par rapport à la même période de 2019. Le tout amène déjà à un résultat déficitaire à l’exploitation de 38,8 MDT. C’est l’explication par le chiffre. Mais il faut aussi rappeler, comme le font à juste titre les Commissaires aux Comptes de la banque, que « dans un contexte marqué par une détérioration de la conjoncture nationale et internationale, en lien avec la pandémie de Covid-19, des mesures ont été prises par les autorités publiques qui se résument, d’abord dans le report par les banques des tombées des crédits (en principal et intérêts) échues durant la période allant du 1er mars 2020 jusqu’à fin septembre 2020 et l’allongement, en conséquence, de la durée de remboursement des crédits. Cette mesure concerne les crédits non professionnels accordés aux clients particuliers dont le revenu mensuel net est inférieur à 1000 dinars et qui sont classés 0 et 1 à fin décembre 2019 ».

Ensuite, « le report par les banques des tombées des crédits (en principal et intérêts) échues durant la période allant du 1er avril 2020 jusqu’à fin juin 2020 et l’allongement, en conséquence, de la durée de remboursement des crédits. Cette mesure concerne les crédits non professionnels accordés aux clients particuliers dont le revenu net mensuel est supérieur à 1000 dinars et qui sont classés 0 et 1 à fin décembre 2019 ».

La facture salée des mesures du Covid

Mais aussi, le « report par les Banques des tombées des crédits en faveur des entreprises et des professionnels classés 0 et 1 à fin décembre 2019 pour la période allant du 1er mars 2020 jusqu’au 30 septembre 2020. Ce report est à la demande en raison de la gratuité du service de retrait interbancaire de billets de banque des Distributeurs Automatiques de Billets. La suspension, pour toute transaction dont la valeur ne dépasse pas cent (100) dinars, du prélèvement de la commission appliquée aux facturiers et aux commerçants pour le service de paiement électronique. La gratuité de délivrance de carte bancaire à tout client titulaire d’un compte, qui en fait la demande, la baisse du taux directeur de 100 Bps passant de 7,75% à 6,75% au cours de mois de mars 2020, la suspension, à la demande la BCT, par les banques et les établissements financiers, de toute mesure de distribution de dividendes au titre de l’exercice 2019 et l’interdiction d’effectuer toute opération de rachat de leurs propres actions.

Les échéances en capital de la clientèle des particuliers concernée par les circulaires de la BCT 2020-07 et 2020-08, s’élèvent à 209,173 millions de dinars. Les intérêts non perçus [sur les crédits aux particuliers ayant un salaire inférieur ou égal à 1000 TND relatifs aux mois de mars 2020 à juin 2020, d’une part et sur les intérêts non perçus sur les crédits aux particuliers ayant un salaire supérieur à 1000 TND relatifs aux mois d’avril à juin 2020, d’autre part] qui s’élèvent à 74,4 MTND, ne sont pas comptabilisés, à la date de l’arrêté des comptes au 30 juin 2020, parmi les produits de la banque.

Tout va bien. Stress-Test à l’appui

L’UIB vient de procéder à un exercice de stress testing dans le cadre de l’évaluation de la résilience du secteur bancaire. L’UIB est, manifestement, solide et suffisamment résiliente face aux risques de solvabilité et de liquidité et ce, à la faveur des réformes mises en place depuis 2008.



*Résumé du rapport des commissaires aux comptes