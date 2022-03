Un Airbus de Tunisair décolle, dimanche soir de l’aéroport de Tunis-Carthage vers Caracovie pour rapatrier des Tunisiens d’Ukraine

Un avion de Tunisair de type Airbus 319, d’une capacité de 112 passagers a décollé, dimanche soir, de l’aéroport international de Tunis-Carthage vers Boucarest, capitale de la Roumanie. Sa destination ultime est Caracovie en Pologne, pour rapatrier des tunisiens qui quittaient l’Ukraine vers ce pays voisin, à cause de l’invasion russe, depuis le 24 février 2022, a annoncé, dimanche le ministère du Transport.

Le ministère des Affaires Etrangères avait appelé, dans un communiqué, samedi soir, les tunisiens acceuillis en Roumanie et en Pologne, à contacter immédiatement les ambassades de la Tunisie à Varsovie et à Boucarest pour s’inscrire sur la liste du rapatriement.

La Tunisie est parvenue à rapatrier environ 433 tunisiens qui résidaient en Ukraine à partir de la Roumanie et la Pologne, à travers des vols aériens assurés par des avions militaires et civils.