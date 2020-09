Un autre report de la reprise des activités des AMS

La société des Ateliers Mécaniques du Sahel » AMS » a annoncé le report de la reprise de son activité annoncée, pour le 14 septembre 2020, dans un communiqué publié par la Bourse de Tunis (BVMT).

Il s’agit du deuxième report, la société avait annoncé, auparavant, que la date de reprise de son activité, prévue initialement pour le 24 août 2020 a été reportée au lundi 14 septembre 2020.

AMS a expliqué que sa reprise était conditionnée par le dédouanement des matières premières bloquées au port, et ce, après l’obtention des financements nécessaires auprès du secteur bancaire conformément aux mesures annoncées par le gouvernement, dans le cadre de la limitation des répercussions économiques et sociales de la crise sanitaire liée au Covid-19.

AMS a fait savoir qu’elle a rempli toutes les exigences pour bénéficier de ces mesures, notamment l’inscription sur la plateforme, l’émission d’un rapport spécial par les commissaires aux comptes pour la vérification des critères d’éligibilité…

Et d’ajouter que, jusqu’à présent, la société n’a pas pu obtenir le soutien et l’accompagnement nécessaire pour préserver sa pérennité et sa reprise d’activité dans de bonnes conditions, ainsi que la conservation de tous les emplois.

Cependant, la société a fait savoir que la Direction générale continue les pourparlers avec tous les intervenants pour trouver des solutions rapides, avec ses partenaires financiers, principalement, pour le dédouanement des marchandises bloquées au port.

Ces marchandises, rappelle-t-elle, sont indispensables pour la reprise immédiate de l’activité de la société dans les meilleures conditions possibles et de brefs délais, voir même courant la semaine prochaine, comme précédemment annoncée.

AMS a avancé qu’elle ne manquera pas d’informer ses actionnaires et le grand public de toutes nouvelles relatives à la reprise d’activité.

D’ailleurs, une réunion tripartite a été tenue, le 10 septembre 2020, entre la Direction générale, l’actionnaire de référence, le syndicat de la société et des représentants de l’UGTT pour rapprocher les avis et informer toutes les parties des efforts faits pendant, la dernière période, et les entraves rencontrées.