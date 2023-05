Un chef de tout l’Etat ne devrait pas faire ça « آش لَزْ حَمّه يغَنِّي ؟؟ » !

C’est désormais un fait avéré, le chef de tout l’Etat tunisien n’est pas un homme de communication. Il a reçu presque tout le monde, religieux de presque toutes les confessions, hommes de lois et d’Etat, politiciens, diplomates étrangers. Mais point de journalistes, hommes de médias ou communicateurs, à l’exception peut-être d’une Américaine rentrée traumatisée et d’un Arabe vivant à Londres rentré flatteur.

Un métier sacerdotal dans des presbytères professionnels qu’il hait

Le journalisme, c’est un métier sacerdotal dont il évite les « presbytères » professionnels, sauf pour aller faire la publicité de certains de ses anciens écrits méconnus, comme chez le journal La Presse de Tunisie.

Les journalistes, c’est des pros de l’information, dont il ne voit que les critiques de ce qu’il dit et fait et dans lesquels il ne voit que des frondeurs et personnes mal intentionnées et trempant dans presque tous les « complots » qu’il dénonce à tout bout de champ depuis son accession au pouvoir.

C’étaient pourtant eux qui l’avaient sorti de son militantisme inconnu, l’avaient arraché de l’ombre de l’opposant à Ben Ali qu’il se dira plus tard, mis sous les feux de la rampe de l’après 2011, et propulsé au rang d’universitaire présidentiable !

Kais Saïed a peut-être le don de disserter en « Ikhchidi », de s’auto-créer les occasions d’organiser des séminaires restreints au Palais, micro en revers de veste, devant des interlocuteurs dont on n’entend que très rarement une quelconque réaction à ses sermons et dont on ne diffuse que des vidéos montés. Néophyte de la communication, qu’il n’imagine qu’à travers ses propres paroles dont il détient seul l’algorithme de décryptage, ses joutes verbales, et certaines de ses décisions dérapent quelques fois.

Et cela finit par mettre le chef de tout l’Etat dans la peau d’un François Hollande « président (qui) ne devrait pas dire ça » et le « double discours présidentiel » qui avait suscité, entre autres, l’ire des magistrats français en 2016, tel que dépeint par les journalistes (encore un, mais qui n’avait pas le couperet du décret 54 sous la gorge) Gérard Dave & Fabrice Lhomme.

Une « média-phobie » avérée

Le 1er dérapage a été législatif, en fourrant le journalisme dans le même sac que le terrorisme pour mieux le contrôler par la peur, à travers l’article 24 du décret-loi 54/22 relatif à la « lutte contre les crimes en relation avec les systèmes d’information ». Depuis, défilent devant les juges du Parquet que dirige la ministre de la Justice de Saïed, l’opposition islamiste cristallisée autour de la personne de Rached Ghannouchi, politiciens dilettantes, hommes de médias dont il soupçonne la ligne éditoriale, journalistes de Mosaïque fm, de Khlifa Guesmi, Walid Hamrouni, Elyes Gharbi, Heythem Mekki, et même étudiants dont on soupçonne la musique satirique d’être « poliço-phobe ».

Ils ont été remis en liberté suite peut-être à une invite du chef de tout l’Etat, aussitôt relayée par le Parquet qui n’a pourtant pas abandonné sa plainte. Et c’est un « bien le bonjour » à l’indépendance de la justice brandie pour d’autres arrestations !

Tous ceux-là, sans oublier les journalistes Monia Arfaoui, Mohamed Boughaleb et Amine Dhbaibi qui comparaîtront, suite à une plainte déposée à leur encontre par le ministre des Affaires religieuses, et la liste pourrait à tout moment s’allonger en pogrom pour un étrange, insoupçonnable et improbable holocauste médiatique.

Traité de raciste, Saïed est obligé de s’expliquer

Le 2ème dérapage a été l’affaire des immigrants clandestins subsahariens. Et c’est le terme « hordes » à propos des irréguliers Subsahariens, « malencontreusement glissé » dans communiqué de la présidence de la République, qui lui vaut réprimandes et cabale internationales, et lui attirera les foudres mêmes de la Banque Mondiale et pèsera de son poids sur les chances de la Tunisie de décrocher un crédit du FMI.

Et c’est aussi un chef de tout l’Etat, obligé en quelque sorte d’expliquer qu’il n’avait aucune velléité raciste en proférant des avertissements à l’encontre des migrants subsahariens, avec force références historiques et même personnelles, pour essayer de calmer les ardeurs et désamorcer la colère de certaines organisations internationales.

Evitant le terme terroriste, il est accusé d’antisémitisme

Intervient, quelques semaines plus tard, l’attentat de Djerba aux abords de la synagogue où se déroulait le pèlerinage de la Ghriba qui avait coûté la vie à des Tunisiens, de confessions musulmane et juive binationaux.

Evitant certainement d’évoquer le mot terrorisme dans une Tunisie qui venait juste de relancer un tourisme plusieurs fois endeuillé par des actes terroristes, le chef de tout l’Etat tunisien a préféré parler d’un « acte criminel ». Deux pèlerins de confession juive ayant été touchés à mort, en dehors de la Ghriba, c’est l’accusation d’antisémitisme qui est collée à un Kais Saïed qui n’a pas fait le lien dans sa réaction entre l’attentat et le lieu qui ne pouvait être que celui des pèlerins juifs, même s’il s’était déroulé en dehors de la Ghriba.

Et c’est de nouveau un chef de tout l’Etat qui se retrouve obligé de rectifier le tir, en recevant les dignitaires des trois religions en Tunisie, et d’aller clamer à l’Ariana qu’il ferait partie d’une famille de « Justes parmi les Nations » et se défendre d’être antisémite, et en faisant le distinguo, à juste titre selon nous, entre judaïsme et sionisme.

La communication, de Confucius à Marwanny

Tous ces dérapages sont en fait des erreurs répétées en matière de communication, une discipline que le chef de tout l’Etat tunisien ignore et abhorre. L’erreur de se mettre gratuitement à dos une presse qui l’avait pourtant mené au pinacle du pouvoir, car elle ne s’était pas alignée, sagement et sans rechigner, derrière lui après le 25 juillet 2021. L’erreur ensuite, dans un haut lieu d’Etat où il n’y a aucun communicant de métier, de ne pas faire relire et filtrer le contenu des communiqués officiels et des vidéos présidentielles.

Parlant de communication, Confucius avertissait déjà « Que ceux qui gouvernent les peuples soient donc attentifs et réservés ! ». Spécialiste du développement personnel et coach particulier des stars et capitaines d’industrie, John-Harvey Marwanny disait que « Rien ne prédisposait le jeune Adolf à devenir le maître absolu de l’Allemagne : ni sa face de salami, ni les croûtes qu’il a peintes dès potron-minet. S’il n’avait pas découvert la magie de la communication, sa notoriété n’aurait pas dépassé les murs du Strudel, le lupanar dans lequel il oublie ses échecs artistiques à petits coups de reins énervés ».