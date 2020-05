Un Collectif d’associations en France se mobilise pour soutenir des familles tunisiennes

Un Collectif de treize associations a été lancé en France pour soutenir des familles vulnérables en Tunisie et à l’étranger en ces temps de pandémie de coronavirus.

Placé sous le thème : Tunisiens, tous solidaires face à la pandémie de covid-19, ce collectif œuvre à aider des Tunisiens en combattant l’impact économique et sociale de l’épidémie qui n’a jusque-là épargné aucun pays du monde.

A travers des dons collectés, ces associations appuient tout tunisien qui gagnait sa vie le jour au jour, des étudiants qui ont perdu leurs petits jobs, des sans-papiers ainsi que des familles démunies, a souligné Yassine Mrabet, activiste de la société civile et initiateur du Collectif.

Le collectif regroupe les associations suivantes:

1 ) Sources Du Bien

2 )Tunisiens des deux rives

3 )Citoyens franco tunisiens du Val-de-Marne (CFT 94)

4 )Ghomrassen littawassol

5 ) Jeunes tunisiens de France

6 ) Union des Tunisiens de France

7 ) Association des Djerbiens en France

8 ) SSD Strasbourg

9 ) Association Alyssa

10) Association tunisienne Rémoise

11 ) Les colibris

12 )Association Franco Tunisienne de Colmar

13)Association Nefzaoua France (ANF)

