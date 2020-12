Un coup de pouce britannique pour le textile tunisien au seuil du Brexit et malgré la Covid

La société de commerce et d’investissement de renommée mondiale, OCO Global a annoncé qu’elle s’associe à la Professional Clothing Industry Association Worldwide (PCIAW) pour organiser un webinaire unique en son genre afin de promouvoir le projet Buy Tunisian Textiles financé par le gouvernement britannique. Le webinaire aura lieu le mercredi 27 janvier 2021.

La PCIAW a invité des orateurs du gouvernement tunisien, d’OCO Global, du Cepex Tunisie, de Gerber Technology et de Hunter Apparel.

Lede webinaire du PCIAW d’une semaine en novembre a abordé le manque de résilience et de diversification des chaînes d’approvisionnement mis en évidence par la pandémie du coronavirus et la nécessité de fabriquer à proximité de chez soi. Forte de 20 ans d’expérience, OCO Global a reçu la confiance du ministère britannique du commerce international (DIT) pour promouvoir la Tunisie comme base viable pour la fabrication de vêtements de travail de haute qualité à des prix raisonnables.

« OCO est très enthousiaste à l’idée de faire équipe avec le PCIAW pour mettre en évidence et soutenir les opportunités que la Tunisie offre aux fournisseurs de vêtements de travail. Le talent de la Tunisie en matière de textile s’étend sur des siècles, avec une expansion significative au cours des 50 dernières années avec des marques françaises, italiennes, allemandes et belges. Les entreprises qui travaillent avec des fabricants de textile tunisiens reçoivent toujours un accueil chaleureux, leur flexibilité avec des quantités minimales de commande en fait un choix adapté aux entreprises de toutes tailles. Nous ambitionnons de renforcer les liens entre la Tunisie, le Royaume-Uni et tous les membres du PCIAW afin de faciliter les opportunités de nearshoring de haute qualité pour l’industrie de l’habillement professionnel », a déclaré Colin McCullagh, directeur UK & Ireland, OCO Global, dans un communiqué de presse.

La Tunisie « un talent et une passion pour le textile »

« La PCIAW entend nos membres discuter de la tendance croissante à la quasi-souscription de la fabrication et sur ce webinaire avec OCO Global, nous ouvrirons la porte de la Tunisie, à seulement deux heures de vol, pour accéder à une richesse de talents en temps opportun, en particulier pour les entreprises britanniques et européennes », a déclaré McCullagh.

« Nous avons eu le plaisir de travailler avec le Cepex et le gouvernement tunisien pendant de nombreuses années et nous sommes impatients de rétablir cette relation. La Tunisie dispose d’une infrastructure extraordinaire et de personnes qui ont un talent et une passion pour le textile », a déclaré Yvette Ashby, fondatrice et PDG du PCIAW. « Avec Brexit à l’horizon et la durabilité en tête, les entreprises sont aptes à se préparer aux imprévus et la Tunisie pourrait bien être la solution aux défis qu’elles rencontrent. Les entreprises françaises et italiennes sont en tête de liste pour le commerce textile avec la Tunisie et OCO Global ainsi que la PCIAW veulent informer et encourager nos membres à suivre le mouvement ».

Cap sur le sourcing de proximité

Le secteur textile est l’un des plus grands employeurs de Tunisie, avec plus de 161 000 travailleurs et environ 1600 entreprises prêtes à investir et à saisir des opportunités commerciales. Toutefois, la crise du coronavirus lui a porté un coup dur après deux années de relance. Fragilisé par la pandémie depuis des mois, ce secteur vend moins suite aux retombées négatives du confinement et qui a pesé lourdement sur les activités des usines de confection et de nombreuses boutiques. D’ailleurs, la situation économique déjà très complexe en temps normal est devenue encore plus difficile avec la propagation de nouveau de la pandémie.

Face aux changements qui vont encore impacter le marché du textile-habillement, suite à cette pandémie, les professionnels du métier sont appelés à se préparer pour que la Tunisie soit parmi les fournisseurs les plus attractifs pour les pays européens, lesquels vont revoir la répartition de leur positionnement sur les différents marchés, en favorisant le sourcing de proximité , qui offre plus de garanties pour ces pays, notamment en termes de rapprochement géographique (…).