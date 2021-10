Un crédit algérien sur 10 ans et à 0 % ?

En référence à la dernière déclaration du directeur des finances et les paiements extérieurs à la Banque centrale de Tunisie, Abdelkarim Lassouad sur un possible recours à l’endettement chez l’Algérie, une source médiatique algérienne a indiqué ce mardi 19 octobre 2021, que « contrairement aux taux d’intérêt qui deviennent de plus en plus élevés à l’extérieur pour la Tunisie, avec l’Algérie, il s’agit à chaque fois d’un dépôt d’une maturité de dix ans à 0 % d’intérêt, indiquent nos sources ».

- Publicité-

C’est ce que rapporte le portail algérien d’information en ligne « Algérie 360 », qui avait auparavant mis l’accent sur le fait que le « voisin algérien, traverse lui aussi une crise inflationniste qui pourrait dépasser les 7 % en 2022 selon les prévisions de FMI ».