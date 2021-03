Un deus ex machina pour Mechichi dans son bras de fer avec Saied!

Alors que le contentieux entre le président de la République, Kais Saied, et le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, s’éternise sans le moindre signe de dénouement, il est arrivé en ce début de semaine un évènement dont on peut penser qu’il pourrait bousculer toute la genèse de cette empoignade à la défaveur de la présidence de la République. Celle-ci a, en effet, pris livraison d’un don de 1000 doses de vaccin anti-COVID-19 de la part des Emirats Arabes Unis sans en souffler mot, tout en l’ayant entièrement mis à la disposition des services de la santé militaire, en attendant la vérification de l’efficacité de ces doses et le classement des catégories prioritaires qui vont en bénéficier a assuré, lundi, sa chargée de l’information, Rim Gacem.

La présidence du gouvernement a saisi au vol cette « étourderie » si tant on peut la prendre pour telle, et elle affirme « ne pas avoir été informée par l’arrivée en Tunisie de doses de vaccin contre le coronavirus et ignore leur source et leur destination». Le chef du gouvernement a , au demeurant et sans plus attendre, ordonné l’ouverture immédiate d’une enquête sur les circonstances de leur entrée en Tunisie, les conditions de leur stockage, leur gestion et leur distribution, indique un communiqué de la Primature qui précise que l’opération de vaccination demeure sous la responsabilité de la commission nationale de lutte contre le coronavirus qui a mis en place une stratégie nationale de vaccination et a classé les catégories prioritaires.

Des « éléments à charge « putatifs !

Il se dégage des termes de ce communiqué comme un ensemble d’éléments à charge dont le premier est que la présidence de la République n’est pas l’autorité idoine et tout indiquée pour décider de la destination du lot des doses de vaccin ni les services de la santé militaire sont habilités pour statuer sur la conformité du vaccin ainsi livré avec les normes généralement et rigoureusement établies par les autorités compétentes.

Mais il s’y joint cette rupture de l’égalité des citoyens devant les soins comme stipulé dans l’article 38 de la Constitution en ces termes : « Tout être humain a droit à la santé. L’État garantit la prévention et les soins de santé à tout citoyen et assure les moyens nécessaires à la sécurité et à la qualité des services de santé ».

Surtout, on ne manquera pas de gloser longtemps sur le fait que la présidence de la République n’a pas jugé nécessaire ou peut-être n’a pas daigné informer qui de droit de la réception du lot de vaccin, et qui se décline dans tous les cas de figure, dans le gouvernement et les départements, institutions et instances permanentes et ad hoc qui en relèvent. La commission nationale de lutte contre le coronavirus en est manifestement une même si elle cultive la vocation d’émettre des avis et dispenser conseils et recommandations au gouvernement.

Dans le climat délétère qui empoisonne depuis de longues semaines les relations entre les deux têtes de l’Exécutif, cette affaire- d’aucuns parlent de scandale- ne peut pas mieux tomber pour le chef du gouvernement qui semble perdre de points et quelques appuis dans sa dispute avec le chef de l’Etat. C’est un deus ex machina qui vient à point nommé pour fournir à la Kasbah une carte que Hichem Mechichi serait tenté de monnayer dans le cadre d’un marchandage à la faveur duquel il penserait débloquer la crise dans l’intérêt bien compris qui est le sien.

En attendant une issue que l’on espère salutaire pour le pays, les regards se tournent vers le palais de Carthage pour une réponse encore plus convaincante que les indications données par la chargée de l’information à la présidence de la République. Kais Saied saura-t-il se tirer d’embarras et surtout sortir de l’ornière sans avoir recours à sa rhétorique habituelle, étant notoirement noté que le contexte n’est nullement le même, les enjeux non plus ?