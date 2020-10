Un F-5 s’écrase dans le Sud. Son pilote a été tué

Un avion militaire s’est écrasé à Tataouine, près de la frontière avec la Libye et son pilote tué, mardi, annonce un communiqué du ministère de la Défense.

L’appareil, un F-5, était en mission opérationnelle dans le désert de la région de Remada, précise la même source qui ajoute qu’une équipe technique va enquêter et déterminer les causes de l’accident.