Un grand verrier pakistanais en Tunisie. Concurrent ou partenaire pour la Sotuver ?

Selon un communiqué de FIPA-Tunisia sur sa page fb, ce dernier a accueilli le 1er septembre 2023 une délégation de la société pakistanaise Tariq Glass Industries Ltd (TQI Ltd) composée du Deputy Managing Director Mohamed Baig, et du Technical Director Mustafa Baig. Les responsables du principal fabricant pakistanais de verre, ont présenté à cette occasion un projet de production en Tunisie « dans le cadre d’un partenariat avec un acteur local de renommée de ce secteur afin d’exporter vers les pays européens et africains », dit le communiqué de la Fipa.

TGI Ltd est une entreprise familiale pakistanaise créée en 1982 et cotée à la Bourse de Pakistan. Elle produit plus de 1500 tonnes de verre flotté, de verre pour la vaisselle et des récipients (verre opal et pharmaceutique). La société en question exporte vers 50 pays. Pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 31 mars 2023, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 7 903,37 millions de PKR, et le résultat net est de 901,54 millions PKR, selon le site zone Bourse